Abschied von einem „Kämpfer für die Kunst“

Streitbarkeit und Diskurslust

Eines der letzten großen Projekte im Magazin 4 war das auf mehrere Jahre angelegte kuratorische Experiment „six memos for the next...“ - angelehnt an Italo Calvino. Kurator Jörg van den Berg arbeitete dafür mit Fetz und anderen zusammen: „Ja, es gibt dieses Fetzsche Lebenswerk. Einen kleinen Teil durfte ich daran mitarbeiten und ich habe davon nur profitiert. Von Wolfgangs unfassbarer Leidenschaft für die so unterschiedlichen Ausprägungen der Spitzenkultur; von seiner Großzügigkeit und seinem Vertrauen in unser Tun; von seiner Streitbarkeit und Diskurslust in allen Fragen gegenwärtiger Kunst, Kultur und Gesellschaft.“