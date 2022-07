Politikwissenschaftler Wolfgang Mantl verstorben

Mantl wurde 1939 in Wien geboren und wechselte 1965 an die Karl-Franzens-Universität Graz. Bis 2007 war er Professor und Abteilungsleiter an der steirischen Universität, dann emeritierte er. In seiner Karriere widmete sich Mantl Themen wie Demokratietheorie, Parteienlehre und analysierte politische Bewegungen und Ideen.