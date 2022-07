Kollabierte TV-Moderatorin kehrt wieder zurück

Die beiden Kontrahenten liefern sich in den kommenden Wochen noch mehrere Duelle bei TV-Sendungen und Hustings genannten regionalen Parteikonferenzen. Über die Siegerin oder den Sieger entscheiden die Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Truss gilt als Favoritin für die Nachfolge Johnsons.