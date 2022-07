Recht und Schuld

„Ich liebe meine Frau.“ So etwas hört man im Fernsehen äußerst selten, und man spitzt deshalb gleich die Ohren. Wer, was, warum? Gefallen sind diese Worte am Montagabend in der „ZiB 2“. Moderator Martin Thür löcherte den grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch, der ab 1. August alle symptomfreien Corona-Infizierten an die frische Luft, ins Büro, ins Wirtshaus und in den Supermarkt schickt, solange sie dort Maske tragen.