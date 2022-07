Neuer Rad-Held in der Heimat frenetisch empfangen

Dänemark hat dem diesjährigen Tour-Sieger Jonas Vingegaard einen enthusiastischen Empfang bereitet. Tausende Menschen jubelten dem 25-jährigen Dänen zu, als er am Mittwoch vom Flughafen Kopenhagen-Kastrup in einem Cabrio durch die Hauptstadt fuhr und sich im Anschluss in seinem Gelben Trikot des Gesamtsiegers der Tour de France auf dem Rathausbalkon zeigte. „Tausend Dank an alle, die mich in den vergangenen drei Wochen unterstützt haben. Tausend Dank!“, rief er der Menge zu.