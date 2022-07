Jonas Vingegaard gewinnt die 109. Tour de France!

Jonas Vingegaard hat als zweiter Däne nach Bjarne Riis die Tour de France gewonnen! Der 25-Jährige rollte auf der Schlussetappe am Sonntag in Paris mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit sein Gelbes Trikot wie erwartet erfolgreich. Im Gesamtklassement hat Vingegaard über drei Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien und mehr als acht Minuten auf den drittplatzierten Waliser Geraint Thomas. 26 Jahre nach dem inzwischen arg befleckten Triumph von Riis 1996 herrschte bei der Tour de France in Paris wieder „Danish Dynamite“ ...