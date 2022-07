Wacker-Insolvenz: Bis zu 4 Millionen Euro Schulden

„Muss von weiteren offenen Verbindlichkeiten ausgehen“

Man werde unterm Strich von rund 3,5 bis 4 Millionen Euro an offenen Verbindlichkeiten ausgehen müssen. „Abzuwarten bleibt auch, ob jene Gläubiger, deren Forderungen (immerhin zirka 14.000.000,00 Euro) bisher bestritten geblieben sind, einen separaten Rechtsweg bestreiten, um eine Anerkennung ihrer behaupteten Ansprüche zu erreichen“, so der KSV1870 in der Aussendung weiter.