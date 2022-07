Sind Schwedenöfen in der Wohnung möglich?

Rauchfangkehrer ist zu konsultieren

Der österreichischen Innung der Rauchfangkehrer zufolge könnten Holzöfen und -herde beim Einsparen fossiler Energie einen wichtigen Beitrag leisten. Nicht überall gebe es aber die erforderlichen Voraussetzungen. Ist ein Kamin vorhanden, sei zunächst der zuständige Rauchfangkehrer zu kontaktieren. Dieser prüfe die Möglichkeit und die Eignung des Rauchfanges. Ist diese gegeben, stehe einem Anschluss nichts entgegen. Allerdings seien die jeweils geltenden Landesgesetze zu beachten. In Wien sei etwa der Anschluss an sogenannte Rauchgassammler aus mehreren Wohnungen möglich, in der Steiermark nur unter besonderen Bedingungen.