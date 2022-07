Lenkerin fährt mit 3,1 Promille Straßenlaterne um

Eine 31-jährige Pkw-Lenkerin war am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr mit ihrem Auto auf einer Nebenstraße von Rorschach nach Thal (beides Kanton St. Gallen) unterwegs. Auf Höhe der Parzelle Wartensee kam ihr Auto rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Grünstreifen und prallte anschließend so heftig gegen eine Straßenlaterne, dass diese umgeknickt wurde.