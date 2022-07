Lizenzen-Zwist: Italien streitet um seine Strände

Stabilimenti in Händen der Mafia?

Die Regierung um den inzwischen gestürzten Premier Mario Draghi meint dagegen, dass eine Neuregelung dringend notwendig sei. Immer wieder gelangten Anlagen auch in die Hände der lokalen Mafia. Allein in den vergangenen Jahren wurden in Italien über 100 Stabilimenti wegen Infiltration durch die organisierte Kriminalität beschlagnahmt. Dies soll sich durch transparente Ausschreibungen ändern.