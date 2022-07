Italiens Regierungschef Draghi zurückgetreten

Das Politdrama in Rom geht in die nächste Runde: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist am Donnerstagvormittag erneut zurückgetreten, weil er keine Möglichkeit zum Weiterregieren sieht. Draghi wurde von Präsident Sergio Mattarella vorerst mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut.