Elektroboot spurlos auf Alter Donau verschwunden

Wütend zeigt sich der Inhaber des Bootsverleihs an der Wagramer Straße in der Wiener-Donaustadt. Gegen 17 Uhr wurde das Boot am Montag gemietet. Dann wurde es nicht zurückgebracht. Die Suchaktion auf der gesamten oberen und unteren Donau blieb bis zum Einbruch der Dunkelheit erfolglos.