Eskalation mit SPÖ, Quarantäne-Aus auf Schiene

Fällt sie oder fällt sie nicht, die Quarantänepflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Menschen? Das ist die Frage, über die am Montagnachmittag Bundesregierung und Länderchefs via Videokonferenz debattierten. Betroffen wären aktuell über 100.000 Menschen, die sich derzeit in Absonderung befinden. Wie die „Krone“ erfuhr, kam es im Zuge der Beratungen vor allem zu Streitigkeiten mit der Wiener Landesführung. An einem Aus der Corona-Quarantäne dürfte nun dennoch kein Weg vorbeiführen ...