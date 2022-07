„In meiner Wohnung ist es 38 Grad heiß!“

Je länger die Hitzewelle andauert, desto mehr heizt sich die Stadt auf. In einer Gemeindewohnung in Floridsdorf wurden 38 Grad Celsius gemessen! Im Anton-Schmid-Hof in der Brigittenau ist es nicht viel anders, mit dem Unterschied, dass es nicht nur in den Wohnungen brütend heiß ist, sondern auch die Stiegenhäuser die reinsten Backöfen sind. Der Grund dafür: Die Fenster lassen sich nicht öffnen. Das kann gerade für ältere Bewohner schnell einmal gefährlich werden. Letzte Woche mussten sogar Rettung und Feuerwehr ausrücken, weil eine 80-jährige Bewohnerin einen Kollaps in ihrer überhitzten Wohnung erlitt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.