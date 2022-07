Aggressive Affen verletzten 42 Menschen in Japan

Die Vorfälle ereigneten sich in den vergangenen Wochen. „Es ist ungewöhnlich, so viele Angriffe in kurzer Zeit zu sehen“, sagte ein Angestellter der Stadtverwaltung am Montag. Einwohner und Einwohnerinnen Yamaguchis berichteten, dass die Affen Schiebetüren öffnen oder durch Fenster einsteigen würden. „Ich hörte Geschrei im Erdgeschoss und bin schnell hinuntergelaufen. Da sah ich einen Affen, der sich über mein Kind beugte“, sagte ein japanischer Vater zur Zeitung „Maininchi Shimbun.“