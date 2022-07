Wildschwein biss Urlauberin am Strand von Genua

Nicht der erste Vorfall

In Italien haben Wildschweine in den vergangenen Monaten immer wieder Menschen angegriffen, beispielsweise in Rom, wo sie zudem gerne im Müll wühlen. Der Bestand der Tiere ist stark gestiegen. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti schätzt, dass 80.000 Wildschweine in der Region Ligurien leben.