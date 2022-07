Autorin Lotte Ingrisch 92-jährig gestorben

Ingrisch wurde am 20. Juli 1930 als Charlotte Gruber in Wien geboren. In den 50er- und 60er-Jahren verfasste sie unter dem Pseudonym Tessa Tüvari drei Unterhaltungsromane. Größeren Publikumserfolg erzielte sie mit ihren eingängigen Theaterstücken, meist Einaktern, darunter „Damenbekanntschaften“ und die im Akademietheater aufgeführten „Vanillekipferln“.