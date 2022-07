Flugzeug abgestürzt: Beide Insassen tot geborgen

Nur noch tot geborgen werden konnten heute am Abend der Pilot und ein weiterer Mitflieger in einem Sportflugzeug. Der Pilot hatte am Nachmittag im steirischen Wechselgebiet einen Notruf abgesetzt und blieb danach unerreichbar. Einsatzkräfte suchten von der Luft aus nach dem Flieger und fanden diesen in einem schwer zugänglichen Waldgebiet. Für die Insassen gab es keine Hilfe mehr.