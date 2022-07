Tierärztin hilft an Gift erkrankten Watvögeln

Gleich vorweg: Botulismus gibt es jedes Jahr im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Heuer ist die Krankheit, die vom Bakterium Clostridium botulinum ausgelöst wird, durch die starke Hitze und Trockenheit aber stärker und vor allem früher ausgebrochen. Vögel, die an Botulismus leiden, sind gelähmt, was in den meisten Fällen zum Tod führt.