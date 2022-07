87.000 hatten schon mehr als einmal Corona

Erneut gab es von Samstag auf Sonntag in Oberösterreich mehr als 1000 Neuinfektionen – genau 1182. Damit waren am Sonntag 13.830 Menschen in Oberösterreich mit dem Coronavirus infiziert. Und: Nicht wenige davon sind bereits zumindest ein zweites Mal erkrankt, wie eine Nachfrage der „Krone“ ergab.