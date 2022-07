Songpoeten im Live-Feuerwerk beim „Krone“-Fest

Nun kommt er wieder zum Linzer „Krone“-Fest, das von 19. bis 21. August am Urfahraner Marktgelände über die Bühne geht. Meyle will bei seinem Auftritt am Fest-Samstag auf der Sparkassen OÖ-Hauptbühne ein „musikalisches Live-Feuerwerk abfeuern!“ Wie seine Songs entstehen: „Ich erzähle Geschichten über Dinge, die mir am Herzen liegen oder in der Seele brennen.“