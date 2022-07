ÖTV-Ass krönt sich sensationell zum Europameister

Am Ende ging der Harder, der in Tschechien an Nummer fünf gesetzt war, als 6:4, 6:4-Sieger vom Platz. Im ersten Satz hatte er Landaluce gleich das erste Aufschlagspiel zur 1:0-Führung abgenommen. Zwar musste er das Re-Break zum 2:2 hinnehmen, konnte dem Spanier aber direkt danach den Aufschlag erneut zum 3:2 abnehmen. Einen Vorteil, den sich Schwärzler, der die Handelsschule für Hochleistungssportler der Liese-Prokop-Privatschule in der Südstadt besucht, nicht mehr nehmen. Er servierte locker zum 6:4-Satzgewinn aus.