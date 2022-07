Auch Rinder „von der Hoad“machen „hitzefrei“

Die große Hitze macht auch den „Limousin-Rindern“ in Illmitz zu schaffen. Normalerweise sind sie in der warmen Jahreszeit komplett in Freiheit und die ganze Zeit auf der Weide. Derzeit können sie aber nur in den frühen Morgenstunden hinaus. Danach werden sie vom Hirten und seinen Hunden zurück in den Freilauf-Stall geleitet. „Leider sind die Lacken, wo die Kühe normalerweise Wasser trinken leer“, erzählt Rinderzüchter Mario Fleischhacker.