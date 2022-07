Pech für die Feuerwehrdamen aus Rudersdorfer

Mit großen Erwartungen war die Frauen-Wettkampfgruppe der FF Rudersdorf-Berg in die Feuerwehr-WM in Celje, Slowenien, gegangen – schließlich hatte man vor fünf Jahren in Villach den Titel erobert, den es zu verteidigen galt. Die Titelträume in der Disziplin „Traditioneller Löschangriff“ platzten aber wegen einer Unachtsamkeit.