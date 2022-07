Auf Vandalenakt folgte Brandanschlag auf Teehaus

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste Samstagfrüh zu einem Brand im Park der freiwilligen Schützen in Klagenfurt ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache war beim Tadschikischen Teehaus ein Brand entstanden - und zwar genau dort, wo in der Nacht auf Donnerstag Vandalen die Glasfenster zerstört und kostbare orientalische Teppiche und Requisiten mutwillig in einen nahegelegenen Altkleidercontainer geworfen hatten.