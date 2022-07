Betrüger greifen zu immer dreisteren Mitteln

Auch am Donnerstag schlugen die Täter wieder zu. Falsche Interpol-Polizisten riefen eine Frau aus Graz (31) an – sie sei in einen Drogenfall verwickelt und solle Bitcoins an ein Konto überweisen. Mit einem zugesandten QR-Code ging sie zu einem Kryptoautomaten. Das Geld ist weg.