Falsche Interpol-Beamte zockten Grazerin (31) ab

Am Donnerstagvormittag klingelte das Handy einer 31-jährigen Grazerin, es meldeten sich zwei vermeintliche Interpol-Beamte. Sie erklärten der Frau, dass ihr Name in einem Drogenfall aufgetaucht sei und forderten sie auf, Geld in Form der Krypto-Währung Bitcoin auf ein Konto zu überweisen. Sie bekam einen QR-Code aufs Handy geschickt, mit dem sie bei einem Kryptoautomaten eine Überweisung in der Höhe von mehreren tausend Euro durchführte.