„Centaurus“-Variante in Österreich angekommen

Erste Infektionsfälle in Salzburg

Wie die Münchener GISAID-Initiative nun aufzeigt, wurde die Variante bereits bei zwei Fällen in Salzburg nachgewiesen. Bei GISAID handelt es sich um eine weltweite Wissenschaftsinitiative, welche die Genomdaten von Influenza- und SARS-CoV-2-Viren zusammenträgt. Die für Salzburg gemeldeten BA.2.75-Proben wurden demnach bereits am 28. Juni entnommen - die Variante könnte sich daher auch schon weiter ausgebreitet haben.