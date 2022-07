Bürger für schärfere Kontrollen bei den Sperren

Mehr Personal für die Kontrollen seit den Ferien

Das Land hat daher die Zahl der Kontrolleure erhöht. Ein privater Wachdienst, Polizei und Asfinag-Mitarbeiter versuchen die Fahrzeuge auf der Autobahn zu halten. „An den Reisewochenenden ist es trotzdem mühsam“, berichtet eine Taxilenker aus der Stadt Salzburg. „Ein Problem ist, dass schon viele durch die Stadt Salzburg auf die Landesstraßen fahren und so bis nach Hallein kommen. Das passiert auch mit den Abfahrtsperren“, bestätigt Christian Teng aus Hallein. Jene Urlauber, die aus Deutschland kommen und die A8 schon frühzeitig verlassen, können so auch die Durchfahrtssperren in den Grenzorten Wals, Großgmain und Grödig umgehen. Das verlagert den Verkehr wieder auf niederrangige Straßen und sorgt in den Orten für Stau.