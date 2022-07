Tierärzte befreiten Eisbärin von Konservendose

Tier wurde mit Futter an neuen Ort gebracht

Danach transportierten sie das 80 bis 90 Kilogramm schwere Tier in eine sichere Entfernung weitab der Zivilisation, wo sie ihr auch einen Fischvorrat hinterließen. So habe sie nach dem Aufwachen etwas zu fressen, sagte die Umweltschutzbehörde.