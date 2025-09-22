Kirk-Attentat: FBI prüft „viele Theorien“

Im Netz verbreiteten sich verschiedene Mutmaßungen rund um die Ermordung des 31-jährigen Aktivisten. So wurde etwa die Frage aufgeworfen, warum ein Flugzeug kurz nach dem Start in der Nähe des Universitätsgeländes im US-Bundesstaat Utah seinen Transponder abgeschaltet habe, der unter anderem die Position der Maschine überträgt. Patel schrieb dazu, dass die Polizei zu dem Schluss gekommen sei, dass es eine Lücke in den Daten gegeben habe.