Erneuter Vorfall

3000 Jahre alter Armreif in Museum verschwunden

Ausland
18.09.2025 13:42
Das Ägyptische Museum liegt am zentralen Tahrir-Platz von Kairo. Schon öfter kamen dort ...
Das Ägyptische Museum liegt am zentralen Tahrir-Platz von Kairo. Schon öfter kamen dort wertvolle Artefakte abhanden.(Bild: AFP)

3000 Jahre alt, verziert mit einer Perle aus Lapislazuli und einst Eigentum von Pharao Amenemope, der das alte Ägypten um 990 vor Christus beherrschte. Doch nun ist das Schmuckstück aus dem Ägyptischen Museum in Kairo spurlos verschwunden ... 

0 Kommentare

Der Armreif habe sich zuletzt in der Werkstatt für Restaurierungen befunden, so das Antikenministerium. Alle Flug- und Seehäfen sowie Zollbehörden im Land hätten Fotos bekommen, um möglichen Schmuggel ins Ausland zu verhindern.

Medienberichten zufolge bemerkten Mitarbeiter, dass der Armreif fehlte, als sie einige Stücke für eine in Rom geplante Ausstellung vorbereiteten.

Ein Bild von dem gestohlenen Armreif ging an alle Fähr- und Flughäfen des Landes.
Ein Bild von dem gestohlenen Armreif ging an alle Fähr- und Flughäfen des Landes.(Bild: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Nicht der erste Fall
In dem Museum kamen mehrfach kostbare Artefakte abhanden: Im Jahr 2004 gingen Dutzende Schmuckstücke aus der römischen Antike verloren. 2011 wurden während landesweiter Unruhen mehrere Stücke gestohlen, darunter Teile aus der Sammlung von Pharao Tutanchamun.

Das Ägyptische Museum, dessen rosafarbener Bau vielen Touristen bekannt ist, liegt am zentralen Tahrir-Platz von Kairo. Das Museum beheimatete mit 170.000 Artefakten lange die nach eigenen Angaben größte Sammlung aus dem alten Ägypten. Ein wichtiger Teil davon ist inzwischen unter anderem ins Große Ägyptische Museum (GEM) an den Pyramiden umgezogen.

