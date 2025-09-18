Erneuter Vorfall
3000 Jahre alter Armreif in Museum verschwunden
3000 Jahre alt, verziert mit einer Perle aus Lapislazuli und einst Eigentum von Pharao Amenemope, der das alte Ägypten um 990 vor Christus beherrschte. Doch nun ist das Schmuckstück aus dem Ägyptischen Museum in Kairo spurlos verschwunden ...
Der Armreif habe sich zuletzt in der Werkstatt für Restaurierungen befunden, so das Antikenministerium. Alle Flug- und Seehäfen sowie Zollbehörden im Land hätten Fotos bekommen, um möglichen Schmuggel ins Ausland zu verhindern.
Medienberichten zufolge bemerkten Mitarbeiter, dass der Armreif fehlte, als sie einige Stücke für eine in Rom geplante Ausstellung vorbereiteten.
Nicht der erste Fall
In dem Museum kamen mehrfach kostbare Artefakte abhanden: Im Jahr 2004 gingen Dutzende Schmuckstücke aus der römischen Antike verloren. 2011 wurden während landesweiter Unruhen mehrere Stücke gestohlen, darunter Teile aus der Sammlung von Pharao Tutanchamun.
Das Ägyptische Museum, dessen rosafarbener Bau vielen Touristen bekannt ist, liegt am zentralen Tahrir-Platz von Kairo. Das Museum beheimatete mit 170.000 Artefakten lange die nach eigenen Angaben größte Sammlung aus dem alten Ägypten. Ein wichtiger Teil davon ist inzwischen unter anderem ins Große Ägyptische Museum (GEM) an den Pyramiden umgezogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.