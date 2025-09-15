Gebete als Auslöser
Massenschlägerei während Israel-Flug nach Bukarest
Auf einem Flug von Tel Aviv nach Bukarest von Sonntag auf Montag ist es an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft HelloJets zu einer Massenschlägerei gekommen. Anlass soll ein religiöser Konflikt gewesen sein.
Die Crew alarmierte nach dem „spontanen Konflikt zwischen israelischen Staatsbürgern“ umgehend die Behörden. Als die Maschine planmäßig in Bukarest landete, warteten am Boden bereits Polizei und Grenzschutz auf das Flugzeug.
Strafe, Befragung durch Staatsanwaltschaft
Jeder der Beteiligten – es ist von „sieben bis 20 Personen“ die Rede – musste eine Strafe von umgerechnet 750 Euro zahlen, sieben der Rabauken erhielten zudem Verwaltungsstrafen. Alle sind auf freiem Fuß, sollen jedoch noch von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.
„Fluggäste irritiert“
Die rumänische Zeitung „Libertatea“ und der TV-Sender „Antena 3“ berichteten, dass einige der Passagiere während des Flugs begonnen hätten zu beten, womit sie andere Fluggäste irritiert hätten. Daraufhin sei die Schlägerei ausgebrochen. An Bord sollen sich insgesamt 30 Personen befunden haben.
