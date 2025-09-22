„Soll ich mich darüber jetzt etwa beschweren?“

Ungeschlagen geblieben, aber zwei Punkte verschenkt – das 1:1 beim sieglosen Tabellenletzten GAK war für Rapid definitiv ein Dämpfer. Den die Stöger-Elf im „Verwaltungsmodus“ natürlich selbst verschuldet hat. Die Art und Weise des Ausgleichs war aber bitter. Denn über den Elfmeter, den Maderner in Minute 94 verwandelte, scheiden sich die Geister. Aber auch Philipp Semlich, dem Trainer von WSG Tirol, platzt gestern ob einer Schiri-Leistung der Kragen...
„Manchmal kennen wir uns auch nicht mehr aus“, schmunzelte „Krone“-Experte Andreas Herzog im Sky-Studio. Aber er legte sich fest: „Es war kein Elfmeter.“ Was war passiert? Bei einer Flanke in Rapids Strafraum kam es zum Zweikampf zwischen Rapids Tilio und dem Grazer Italiano. Tilio strauchelte, fiel dabei hinten Italiano in die Beine. Aber da war der Ball längst weg, Richtung Toraus unterwegs. Referee Harald Lechner ließ weiterspielen. Bis sich aus dem VAR-Kammerl Manuel Schüttengruber meldete, offensichtlich eine klare (sonst darf der VAR eigentlich ja nicht einschreiten) erkannte. So gab es letztlich Elfmeter, Maderner behielt die Nerven, verwandelte zum 1:1.
