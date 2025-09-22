Vorteilswelt
Stop mit Vergleichen!

Darum verlieren Frauen Duelle gegen 13-Jährige

Frauenfußball
22.09.2025 06:00
Andreas Ogris trainiert derzeit die Frauenmannschaft aus Neulengbach.
Andreas Ogris trainiert derzeit die Frauenmannschaft aus Neulengbach.(Bild: Imre Antal)

Durch den Aufschwung des Frauenfußballs in den letzten Jahren kommt es unvermeidbar zum Vergleich zwischen den Geschlechtern. Warum diese so unangebracht wie Testspiele zwischen Frauen und Jungs sind, zeigt das Ergebnis zwischen den Damen von Hertha BSC gegen ein U14-Burschen-Team: 1:9!

Sehr selten stimmen Frauenteams einem Kräftemessen gegen Männermannschaften zu. Selten, aber doch. So kassierte die Nationalmannschaft der Schweiz im letzten Test vor der Europameisterschaft gegen eine U15-Auswahl eine 1:7-Schlappe. Vor einigen Tagen verlor auch die Drittliga-Mannschaft von Hertha BSC das vereinsinterne Duell gegen die U14 (13-jährige Burschen) mit 1:9. Zwei Duelle, die das Kräfteverhältnis der Geschlechter offenlegen. Vergleiche sind alleine aufgrund des großen Leistungsunterschiedes sinnlos. Was viele User vor allem auf Social Media aber immer noch nicht verstanden haben ...

Porträt von Harald Dworak
Harald Dworak
