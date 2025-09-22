Sturm ist zufrieden, aber nicht zufrieden genug!

Befreiungsschlag: „Wir haben ein sehr wichtiges Spiel in Salzburg, in dem für beide Mannschaften viel am Spiel gestanden ist, sehr überzeugend gewonnen. Wir hätten allerdings die letzten zwanzig Minuten konsequenter fertig spielen müssen, haben uns zu sicher gefühlt und in Überzahl zu viel zugelassen. Positiv fand ich aber, dass wir uns nicht durch Unwägbarkeiten aus dem Konzept bringen haben lassen, wie beim Tor, das nicht gezählt hat. Wir sind mental stabil geblieben und haben unseren Fußball gespielt.“