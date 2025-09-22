Horrorfahrt mit Baby an Bord kein Mordversuch

Ein Serbe wollte sich einer Fahrzeugkontrolle entziehen, raste mit seinem BMW los. Ein Polizist musste zur Seite springen – im Auto saßen auch die Ehefrau und ein Baby. Ein Jahr lang wurde aufgrund der Horrorfahrt ermittelt, am 9. Oktober wird dem 33-Jährigen nun der Prozess gemacht.
Der 33-jährige Serbe gab sich beim Lokalaugenschein in der Leopoldstadt zerknirscht: „Ich wollte niemanden töten“, behauptete er damals. Nachdem der Mann Mitte September des Vorjahres mit seinem PS-starken schwarzen BMW M6 durch den Bezirk gedonnert war, wurde er in U-Haft genommen.
Ein Jahr lang wurde aufgrund der Horrorfahrt wegen Mordversuchs ermittelt. Denn als Beamte das schnittige Coupé im Zuge einer Fahrzeugkontrolle anhalten wollten, soll der vorbestrafte Serbe Gas gegeben haben. Dabei sei er laut Staatsanwaltschaft Wien auch direkt auf einen Polizisten zugefahren, der sich noch rechtzeitig durch einen Ausfallschritt auf die Seite retten konnte – allerdings wurde er vom Seitenspiegel am Arm gestreift.
Erst Schüsse stoppten den Flüchtenden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie als Beifahrerin die Ehefrau und auf dem Rücksitz in der Babyschale die erst vier Monate alte Tochter des Beschuldigten entdeckten.
Wohl schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzung
Am 9. Oktober wird dem Mandanten von Anwalt Christian Werner nun im Wiener Landesgericht der Prozess gemacht – allerdings nicht wegen Mordversuch, sondern wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Das technische Gutachten hatte ergeben, dass er nach dem Reversieren in einer Sackgasse mit 13 km/h auf den Polizisten zugefahren war, was zu einer schweren, aber nicht zu einer lebensbedrohlichen Verletzung geführt hätte.
„Mein Mandant bestreitet, dass er auf den Polizisten zugefahren ist“, sagt Werner, der aber zugibt: „Es war eine vertrottelte Aktion“ – für die dem Serben bis zu 15 Jahre Haft drohen.
