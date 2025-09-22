Horrorfahrt mit Baby an Bord kein Mordversuch

Ein Jahr lang wurde aufgrund der Horrorfahrt wegen Mordversuchs ermittelt. Denn als Beamte das schnittige Coupé im Zuge einer Fahrzeugkontrolle anhalten wollten, soll der vorbestrafte Serbe Gas gegeben haben. Dabei sei er laut Staatsanwaltschaft Wien auch direkt auf einen Polizisten zugefahren, der sich noch rechtzeitig durch einen Ausfallschritt auf die Seite retten konnte – allerdings wurde er vom Seitenspiegel am Arm gestreift.