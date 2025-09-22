Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vertrottelte Aktion“

Horrorfahrt mit Baby an Bord kein Mordversuch

Gericht
22.09.2025 05:55
Im Rahmen der Ermittlungen fand auch ein Lokalaugenschein statt.
Im Rahmen der Ermittlungen fand auch ein Lokalaugenschein statt.(Bild: Holl Reinhard)

Ein Serbe wollte sich einer Fahrzeugkontrolle entziehen, raste mit seinem BMW los. Ein Polizist musste zur Seite springen – im Auto saßen auch die Ehefrau und ein Baby. Ein Jahr lang wurde aufgrund der Horrorfahrt ermittelt, am 9. Oktober wird dem 33-Jährigen nun der Prozess gemacht.

0 Kommentare

Der 33-jährige Serbe gab sich beim Lokalaugenschein in der Leopoldstadt zerknirscht: „Ich wollte niemanden töten“, behauptete er damals. Nachdem der Mann Mitte September des Vorjahres mit seinem PS-starken schwarzen BMW M6 durch den Bezirk gedonnert war, wurde er in U-Haft genommen.

Ein Jahr lang wurde aufgrund der Horrorfahrt wegen Mordversuchs ermittelt. Denn als Beamte das schnittige Coupé im Zuge einer Fahrzeugkontrolle anhalten wollten, soll der vorbestrafte Serbe Gas gegeben haben. Dabei sei er laut Staatsanwaltschaft Wien auch direkt auf einen Polizisten zugefahren, der sich noch rechtzeitig durch einen Ausfallschritt auf die Seite retten konnte – allerdings wurde er vom Seitenspiegel am Arm gestreift.

Erst Schüsse stoppten den Flüchtenden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie als Beifahrerin die Ehefrau und auf dem Rücksitz in der Babyschale die erst vier Monate alte Tochter des Beschuldigten entdeckten.

Lesen Sie auch:
Tatrekonstruktion im 2. Bezirk samt Polizei-Großaufgebot, Beschuldigtem und Drohne.
„Vertrottelte Aktion“
Mordversuch-Ermittlung nach Horrorfahrt in Wien
05.11.2024

Wohl schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzung
Am 9. Oktober wird dem Mandanten von Anwalt Christian Werner nun im Wiener Landesgericht der Prozess gemacht – allerdings nicht wegen Mordversuch, sondern wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Das technische Gutachten hatte ergeben, dass er nach dem Reversieren in einer Sackgasse mit 13 km/h auf den Polizisten zugefahren war, was zu einer schweren, aber nicht zu einer lebensbedrohlichen Verletzung geführt hätte.

„Mein Mandant bestreitet, dass er auf den Polizisten zugefahren ist“, sagt Werner, der aber zugibt: „Es war eine vertrottelte Aktion“ – für die dem Serben bis zu 15 Jahre Haft drohen.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
124.135 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
116.297 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
103.560 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2220 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1722 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1255 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Gericht
„Vertrottelte Aktion“
Horrorfahrt mit Baby an Bord kein Mordversuch
Buben missbraucht?
Sexueller Übergriff: Ex-Fußballtrainer vor Gericht
Streit im Drogenmilieu
Prozess wegen Mordversuchs: Im Auto angeschossen
Hochzeit mit 14 Jahren
Kinderehe! Afghane darf Familie nicht herholen
Hassposter verurteilt
Als Amokläufer bezichtigt: „War in Schockstarre“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf