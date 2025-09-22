Rom on Fire: 48 Gelbe, 6 Rote und 2000 Polizisten

Kaum ein anderes Spiel in Italien elektrisiert so sehr wie das Derby della Capitale. Vor allem das jüngste Aufeinandertreffen sorgte für die oberste Sicherheitsstufe. Grund: Zahlreiche Fangruppierungen aus ganz Europa hatten sich für den Hit in der Serie A angekündigt. Rom kochte, das Stadio Olimpico war in Blau-Weiß und Rot-Gelb gehüllt, die Vereinsfarben von Lazio und der AS Roma.