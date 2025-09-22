Vorteilswelt
30 Jahre FM4

Wir bringen dich zum FM4 Unlimited Event

Gewinnspiele
22.09.2025 02:47
(Bild: (c) Dennis Bora / warda.at)

Am 3. Oktober verwandelt sich der Wiener Prater in ein Festivalgelände: FM4 lädt zum Unlimited Event mit freiem Eintritt, DJ-Stages, Fahrgeschäften und Clubnacht. Von 18 bis 6 Uhr früh wird gefeiert – und mit etwas Glück gibt es exklusive Preise zu gewinnen!

Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich der Calafatiplatz in ein Festivalgelände. Acht Fahrgeschäfte – darunter Tagada, Blumenrad und Freifallturm – stehen gratis zur Verfügung. Auf vier DJ-Stages sorgen Acts wie Anna Ullrich, PartyPauli und das peng! DJ Team für durchgehende Stimmung. Der Eintritt ist frei, der Praterzug bringt die Gäste später direkt zur Clubnacht in die Pratersauna.

(Bild: (c) Dennis Bora / warda.at)
(Bild: nikohavranek.com)

Mode mit Haltung im Kinderautodrom
Im Rahmen des Events wird auch die „Sabotage Collection“ präsentiert – eine limitierte Kollektion von FM4 und dem Wiener Label peng!. Die Stücke verbinden DIY-Ästhetik mit nachhaltiger Produktion und werden von Musiker:innen der heimischen Szene getragen. Der Pop-Up-Store ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Die gesamte Kollektion findest du HIER

(Bild: Irina Gavrich)
(Bild: Irina Gavrich)
(Bild: Irina Gavrich)

Clubnacht bis in den Morgen
Ab 22 Uhr öffnet die Pratersauna ihre Tore für die große FM4 Clubnacht. Auf zwei Floors legen unter anderem Functionist, Makossa, Seba Kayan, Annika Stein und Jon Gravy auf. Die musikalische Bandbreite reicht von elektronischen Sets bis zu experimentellen Sounds. Die Location bietet Raum für ausgelassenes Feiern bis in die frühen Morgenstunden. Tickets sind im Vorverkauf ab 12 € erhältlich, an der Abendkassa kostet der Eintritt 18 €. Weitere Infos zum FM4 Unlimited Event am 3. Oktober findest du HIER

(Bild: FM4)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ bringt dich und einen Freund/eine Freundin als VIP zum FM4 Unlimited Event. Wir verlosen 3 Festivalpakete bestehend aus je einem Teil der neuen FM4 Kollektion von peng!, 4 Getränkebons sowie zwei Plätze bei der offiziellen Afterparty in der Pratersauna. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nimmst du an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 29. September, 09:00 Uhr. 

Du willst deine Gewinnchance erhöhen? Als Abonnent des kostenlosen „Guten Morgen – Wien“ Newsletters der „Krone“ erhältst du die doppelte Gewinnchance. Also gleich jetzt noch abonnieren und die neuesten Nachrichten aus der Bundeshauptstadt erhalten! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier

