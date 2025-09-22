Wir bringen dich zum FM4 Unlimited Event

Clubnacht bis in den Morgen

Ab 22 Uhr öffnet die Pratersauna ihre Tore für die große FM4 Clubnacht. Auf zwei Floors legen unter anderem Functionist, Makossa, Seba Kayan, Annika Stein und Jon Gravy auf. Die musikalische Bandbreite reicht von elektronischen Sets bis zu experimentellen Sounds. Die Location bietet Raum für ausgelassenes Feiern bis in die frühen Morgenstunden. Tickets sind im Vorverkauf ab 12 € erhältlich, an der Abendkassa kostet der Eintritt 18 €. Weitere Infos zum FM4 Unlimited Event am 3. Oktober findest du HIER.