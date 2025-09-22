Der Fluch wird Wirklichkeit

Merkbarer für alle wird die Finanzmisere beim Auto. Ein Verkehrspolitiker sagte mir, dass schon demnächst nur noch das Geld für die notwendigsten Reparaturen vorhanden sein wird. Wegen ein paar Schlaglöchern wird kein Bautrupp mehr zum Asphaltieren ausrücken. Die Straßen könnten dann bald ausschauen wie früher die berüchtigten Buckelpisten im alten Osteuropa.