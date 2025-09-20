Wirbel in Deutschland
Friseur wirbt mit Rabatt für Kopftuchträgerinnen
Ein Friseur in der deutschen Stadt Hannover hat mit seiner Rabattaktion eine hitzige Diskussion über Diskriminierung ausgelöst. Denn die Aktion richtet sich ausschließlich an Frauen mit Kopftuch!
„Mittwochs -40% Rabatt auf alles – Nur für Damen mit Kopftuch“, heißt es seit geraumer Zeit auf der Eingangstür zum Geschäftslokal von Celal Kilic. Der 42-jährige Geschäftsmann wollte offenbar lediglich Werbung für eine neu eröffnete Etage seines Salons machen. Diese steht einmal pro Woche nur für Frauen offen. Musliminnen mit Kopftuch würden nur von weiblichen Angestellten betreut, erklärt Kilic gegenüber bild.de.
Beschwerde bei Antidiskriminierungsstelle
Doch eine Frau ohne das muslimische Kleidungsstück fühlte sich benachteiligt und wandte sich an die Antidiskriminierungsstelle in Hannover. Im deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wird das Kopftuch zwar nicht explizit angeführt, dennoch könnte es sich bei der Rabattaktion um eine Benachteiligung aus religiösen Gründen handeln. Allerdings kann eine Ungleichbehandlung „aus sachlichen Gründen“ gerechtfertigt sein, zitiert die deutsche Zeitung aus einer Stellungnahme des deutschen Rechtsexperten Gregor Thüsing.
Wenn ein spezieller Kundenkreis angelockt werden soll – in diesem Fall eben Kopftuchträgerinnen –, wäre es also durchaus vom Gesetz erlaubt, so der Experte weiter. Gänzlich anders sieht es Verfassungsexperte Volker Boehme-Neßler, der von einer „klaren Diskriminierung der Nicht-Musliminnen“ spricht.
Debatte im Netz: „Doppelmoral in Deutschland“
Auch in den sozialen Medien reichen die Kommentare von Zustimmung bis hin zur Entrüstung bzw. einer Debatte über „Doppelmoral in Deutschland“. Eine Instagram-Userin kritisiert etwa: „Stellt euch das mal andersherum vor – nur Frauen ohne Kopftuch bekämen Rabatt. Ich sehe es schon als diskriminierend. Man kann nicht mit zweierlei Maß messen, egal in welche Richtung!“ Wie erfolgreich die Rabattaktion bisher ist, darüber liegen übrigens keine Informationen vor.
