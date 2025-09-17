Vorteilswelt
Burschen müssen zahlen

Suppentopf-Pinkler zu 240.000 € Strafe verdonnert

Ausland
17.09.2025 09:16
Showküche gehört zum Programm. Hier werden handgefertigte Nudeln gezogen.
Showküche gehört zum Programm. Hier werden handgefertigte Nudeln gezogen.(Bild: AFP/AFP )

Zwei betrunkene Jugendliche namens Tang und Wu (beide 17 Jahre alt) hatten in einer Filiale der beliebten Restaurantkette Haidilao in die Brühe gepinkelt. Das hat Konsequenzen: Umgerechnet 240.000 Euro Strafe müssen die Burschen für ihre Suffaktion berappen.

Der Fall hatte im März dieses Jahres Wellen geschlagen. In sozialen Netzwerken machte ein Video die Runde, das einen der zwei verurteilten Jugendlichen dabei zeigte, wie er in einen der berühmten Feuertöpfe des Lokals urinierte (siehe X-Beitrag unten).

Das Restaurant wurde auf das Video erst vier Tage später aufmerksam, reinigte und desinfizierte in der betroffenen Filiale in Shanghai umgehend alle Töpfe sowie alles Besteck. 

Auch wurde insgesamt 4109 Menschen, die zwischen dem Tattag und dem 8. März dort gegessen hatten, gegen Vorlage der Rechnung ihr Geld rückerstattet. Die beiden Jugendlichen konnten anhand des Videos identifiziert werden und wurden angezeigt.

Nun dürfte den beiden der Appetit vergangen sein. Jedoch: der Strafe sind die beiden Pinkler noch relativ günstig weggekommen. Ursprünglich forderte das Unternehmen knapp zwei Millionen Euro (!) Schadenersatz.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
