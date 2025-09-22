Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Siege in Serie

Zurück im WM-Kampf? Red Bull darf wieder träumen

Formel 1
22.09.2025 06:37
Max Verstappen jubelte in Baku mit seiner Crew.
Max Verstappen jubelte in Baku mit seiner Crew.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Mit zwei Siegen en suite hat sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im WM-Rennen wieder an das führende McLaren-Duo herangepirscht. Nach einem dominanten Wochenende in Baku ist der Rückstand des niederländischen Red-Bull-Piloten auf den Gesamtführenden Oscar Piastri auf 69 Punkte geschrumpft, auf Lando Norris fehlen Verstappen noch 44 Zähler. Beim Austro-Rennstall übt man sich sieben Rennwochenenden vor Saisonende angesichts der anstehenden Aufgaben aber in Zurückhaltung.

0 Kommentare

Denn in zwei Wochen geht es für den Formel-1-Zirkus nach Singapur, seit Sonntag der einzige Ort, an dem Verstappen in der Motorsport-Königsklasse noch nicht gewonnen hat. In Aserbaidschan brachte der Vierfach-Champion den Grand-Prix-Sieg nach einer Machtdemonstration im chaotischen Qualifying fehlerfrei nach Hause, vor zwei Wochen war er in Monza der Konkurrenz davongefahren. „Das ist sehr positiv“, sagte Verstappen, aber es seien zwei Rennen mit wenig Abtrieb gewesen.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen holt sich den Sieg in Baku und schleicht sich im Titelkampf an die ...
Spannung im Titelkampf
Verstappen triumphiert in Baku, Fiasko für Piastri
21.09.2025

Singapur als Wegweiser
Das kommt dem RB21 entgegen, in Singapur wartet hingegen das Gegenteil bei heißen Bedingungen. „Das wird ganz anders“, wusste Verstappen, der im ORF angesprochen auf den nun wieder offeneren WM-Kampf keine Kampfansagen tätigte. „Es sind nur sieben Rennen. Mal schauen, ich werde da nicht so viel darüber nachdenken. Es ist schwierig zu sagen.“ Punkte gebe es aber noch viele zu vergeben. An den sieben Rennwochenenden werden auch noch drei Sprints gefahren.

Helmut Marko
Helmut Marko(Bild: AP/Darko Bandic)

Das stimmte auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zuversichtlich. „Die Hoffnung ist wiederbelebt worden. Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Es sind noch viele Punkte möglich, aber Schritt für Schritt“, sagte der Steirer. Realistisch gesehen glaube er aber nicht an die erfolgreiche Titelverteidigung Verstappens. In Singapur werde sich zeigen, „ob unser Auto wieder auf allen Strecken funktioniert wie der McLaren“, ergänzte der 82-Jährige. Das nächste Ziel sei nun, Mercedes (290 Punkte) und Ferrari (286) in der Konstrukteurs-WM zu überholen. Red Bull (272) hat den Rückstand deutlich minimiert, nachdem ein neuer Unterboden seit dem Grand Prix in Italien eine Leistungssteigerung ermöglichte.

McLaren will zurückschlagen
McLaren ist nach dem Fiasko von Baku jedenfalls auf Wiedergutmachung aus. Piastri versenkte seinen Boliden im Qualifying sowie im Rennen jeweils nach Verbremsern zweimal in der Wand. Teamchef Andrea Stella nahm den WM-Führenden in Schutz und sprach von einer „einmaligen Sache“. Norris fuhr nach Startplatz sieben auch als Siebenter über die Ziellinie. „Ich habe gestern mein Bestes gegeben und heute auch“, sagte Norris, der laut eigener Aussage das Maximum herausholte. „Natürlich wollte ich mehr, aber heute konnte ich nicht mehr erreichen.“

Das Überholen auf dem Stadtkurs fiel am Sonntag aufgrund der verwirbelten Luft beim Hinterherfahren besonders schwer. Norris bemängelte zudem Schwächen des McLaren-Boliden auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, in Singapur könnte das Papaya-Team aber wieder zurückschlagen. „Ich werde die Dinge kontrollieren, die ich kontrollieren kann und stärker zurückkommen“, versicherte Piastri. Im Vorjahr gewann Norris in Singapur überlegen vor Verstappen und Piastri.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
124.135 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
116.297 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
103.560 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2220 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1722 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1255 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf