Zurück im WM-Kampf? Red Bull darf wieder träumen

Das stimmte auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zuversichtlich. „Die Hoffnung ist wiederbelebt worden. Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Es sind noch viele Punkte möglich, aber Schritt für Schritt“, sagte der Steirer. Realistisch gesehen glaube er aber nicht an die erfolgreiche Titelverteidigung Verstappens. In Singapur werde sich zeigen, „ob unser Auto wieder auf allen Strecken funktioniert wie der McLaren“, ergänzte der 82-Jährige. Das nächste Ziel sei nun, Mercedes (290 Punkte) und Ferrari (286) in der Konstrukteurs-WM zu überholen. Red Bull (272) hat den Rückstand deutlich minimiert, nachdem ein neuer Unterboden seit dem Grand Prix in Italien eine Leistungssteigerung ermöglichte.