Durch „Investment“ mehr als 20.000 Euro verloren

18.000 Euro Gewinn

Am 19. Juli wurde sie von einem Mann, der sich als Chef der Kryptobank vorstellte, kontaktiert. Sie hätte mit ihrem Investment 180.000 Euro gewonnen und um die Summe erhalten zu können, müsste sie nur 10 Prozent vom Betrag an die Kryptobank überweisen. Was die Frau nicht wusste: Die Täter hatten schon per Fernzugriff versucht, das Geld zu überweisen, was aber misslang. Die Betrüger versuchten daher, mit einem Vertrag die Frau zur Überweisung zu bewegen. Sie kam dem nach und überwies am nächsten Tag noch einmal „Gebühren“ in Höhe von mehreren Tausend Euro.