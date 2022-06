Ziemlich beste Freunde und der Kreisverkehr

Die darin gipfelte, dass Siegfried Stieglitz, Immobilien-Größe in Oberösterreich, nur deshalb einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag bekam, weil er dem FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ Geld spendete. Insgesamt 20.000 Euro, aber nur 10.000 sind strafrechtlich relevant, weil sie in die Amtszeit Straches als Vizekanzler fielen. Laut Stieglitz war die Spende eine „Micky-Maus-Summe“.