Robert Zulj: „Ich habe oft vom LASK geträumt!“

„Das Projekt mit dem neuen Stadion hat mich gereizt. Dazu bin ich hier vier Jahre in die Akademie gegangen und habe damals geträumt, irgendwann für die Linzer zu spielen“, verrät Zulj, der am Dienstag beim 11:1- Test (4 Tore Koulouris) gegen Weißkirchen nicht zum Einsatz kam. „Bis zum Start gegen Klagenfurt werde ich vier, fünf Trainingseinheiten haben. Ich werde mit Trainer Kühbauer besprechen, ob das reicht“, so Zulj, der trotz acht Wochen ohne Teamtraining und Spiele fast topfit den Dienst beim LASK antrat: