Papst reist trotz Knieschmerzen nach Kanada

Will an Pilgerfahrt teilnehmen

Franziskus reist von 24. bis 30. Juli nach Kanada. Geplant sind Besuche in Edmonton, Quebec und Iqaluit am Nordpolarmeer. Außerdem stattet der Papst der Gemeinde Maskwacis einen Besuch ab und will an der Pilgerfahrt zum traditionellen Fest der heiligen Anna am Lac Sainte Anne teilnehmen.