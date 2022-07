Neuer: „Das hat man auch bei Alaba oft gesehen“

Lobende Worte in Richtung des Österreichers, der seit einem Jahr für Real Madrid aufläuft und auch schon in Spanien zum absoluten Führungsspieler aufstieg. So einer soll nun auch De Ligt beim FC Bayern München werden. „Ich galube, dass es nicht nur von der sportlichen Seite her eine gute Verpflichtung ist, sondern es auch vom menschlichen her gut passt“, so Neuer über den 22-Jährigen.