Ganz Österreich auf der Suche nach Baumschläfer

Große Augen, kleine runde Ohren und ein buschiger Schwanz - so sehen Bilche aus. Dazu gehören neben dem Baumschläfer auch der Gartenschläfer, der Siebenschläfer und die Haselmaus. Mit seinen etwa zehn Zentimeter Körperlänge gehört der Baumschläfer zu den kleineren Bilchen und ist an seinem dichten grauen Fell und der Zorromaske - dem schwarzen Augenband, das bis zu den Ohren reicht - besonders gut erkennbar. Optimale Lebensbedingungen findet er in feuchtschattigen und unterwuchsreichen Mischwäldern, in denen es Baumhöhlen und genügend Platz für seine freistehenden Nester gibt.