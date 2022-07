Siebenschläfer verirrt sich in Penthouse-Wohnung

Am Sonntag um kurz nach 8 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zum tierischen Einsatz in die Kohldorfer Straße aus. „Ein Siebenschläfer ist in einer Wohnanlage in die oberste Etage bis zur Penthouse-Wohnung gestiegen und hat sich oben dann in einem Baum verschanzt“, erzählt Oberbrandrat Wolfgang Germ.